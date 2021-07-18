توافد الحجاج إلى مشعر منى للمبيت وقضاء يوم التروية

أفادت صحيفة "سبق" السعودية، بأن الحجاج لا يزالون يتوافدون إلى مشعر منى للمبيت وقضاء يوم التروية.

يأتي ذلك في ظل إجراءات احترازية مشددة فرضتها المملكة العربية السعودية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا بين الحجاج.

وقالت الصحيفة السعودية، إن ضيوف الرحمن يتوافدون إلى مشعر مِنى في يوم التروية وسط منظومة متكاملة من الخدمات وتنسيق بين الجهات المعنية كافة.

ورفعت الجهات المعنية، درجة الاستعداد والجاهزية في مشعر مِنى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لقضاء يوم التروية الثامن من شهر ذي الحجة، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم طوال وجودهم فيها.

وفي ذات السياق، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها ستستبدل غدا الإثنين كسوة الكعبة المشرفة بأيدي 200 فني وصانع، جريا على عادتها في مثل هذا اليوم من كل عام.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “واس”، السعودية سيتم استبدال الكسوة القديمة بكسوة جديدة بإشراف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.