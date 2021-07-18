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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شاهد.. آراء طلاب الثانوية العامة حول سهولة امتحان الفلسفة والمنطق

صدى البلد

رصدت عدسة "صدي البلد"، اليوم آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان "الفلسفه و المنطق"

 

وقال الطالب علي سامي، إن الامتحان كان سهل جدا.

 

وأكدت "عليا كمال"، أن الامتحان كان سهل جدا وبه بعض الأسئلة الطويلة، لكنها كانت سهلة جدا.

 

ولفت "جاسر محمد" ، إلى أن الامتحان كان في منتهي السهولة و تفاجئنا بسهولة الأسئلة.

 

وأضاف يحي أحمد، أن الامتحان كان في مستوي الطالب المتوسط و كان سهل جدا.

 

وأشار عمرو عامر،إلى أن الامتحان كان سهل جدا وانتهينا من الحل قبل الوقت بساعة.

 

و اختتمت "ياسمين اشرف" ، أن الامتحان كان في منتهي السهوله و تفاجأنا بهذه السهوله، و انتهينا من الحل في ساعتين.


ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية ، اليوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 ، امتحان "الفلسفة والمنطق"  في جميع لجان امتحانات  الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدوا امتحان الفلسفة اليوم 255 ألف و353 طالب/ طالبة.

 

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الفلسفة طلاب الثانوية العامة أول بروفة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

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