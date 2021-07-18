شاهد.. آراء طلاب الثانوية العامة حول سهولة امتحان الفلسفة والمنطق

رصدت عدسة "صدي البلد"، اليوم آراء طلاب الثانوية العامة في امتحان "الفلسفه و المنطق"
وقال الطالب علي سامي، إن الامتحان كان سهل جدا.
وأكدت "عليا كمال"، أن الامتحان كان سهل جدا وبه بعض الأسئلة الطويلة، لكنها كانت سهلة جدا.
ولفت "جاسر محمد" ، إلى أن الامتحان كان في منتهي السهولة و تفاجئنا بسهولة الأسئلة.
وأضاف يحي أحمد، أن الامتحان كان في مستوي الطالب المتوسط و كان سهل جدا.
وأشار عمرو عامر،إلى أن الامتحان كان سهل جدا وانتهينا من الحل قبل الوقت بساعة.
و اختتمت "ياسمين اشرف" ، أن الامتحان كان في منتهي السهوله و تفاجأنا بهذه السهوله، و انتهينا من الحل في ساعتين.
ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية ، اليوم الأحد الموافق 18 يوليو 2021 ، امتحان "الفلسفة والمنطق" في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 الموجودة على مستوى الجمهورية، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الذين سيؤدوا امتحان الفلسفة اليوم 255 ألف و353 طالب/ طالبة.