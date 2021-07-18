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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الجنوبية ترسل طائرة لإعادة أفراد مكافحة القرصنة المصابين بـ كورونا من أفريقيا

كوريا الجنوبية تعيد
كوريا الجنوبية تعيد أفراد مكافحة القرصنة المصابين بكورونا

أفادت وكالة أنباء يونهاب أن حكومة كوريا الجنوبية أرسلت طائرة إلى وحدتها البحرية لمكافحة القرصنة في خليج عدن بالقرب من الصومال لإعادة جميع الأفراد إلى الوطن ، والذين أصيب العديد منهم بفيروس كورونا.

وأصيب ما مجموعه 68 من أفراد الخدمة من أصل 300 بالفيروس ومن المتوقع أن يزداد العدد مع إجراء المزيد من الاختبارات في الأيام التالية.

وتحمل الطائرة المنتشرة على متنها 13 طبيبا سيساعدون المرضى ، و 148 جنديا سيتركون مسئولين عن إبحار مدمرة الوحدة البحرية إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن مسؤول قوله “لقد نفذنا إجراءات شاملة لمكافحة الفيروسات وقمنا بتحميل ما يكفي من الإمدادات الطبية الضرورية وغيرها من الإمدادات لضمان عودتهم بأمان في أقصر وقت ممكن”.

ومن المتوقع أن تعود الطائرة إلى كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، وسيتعين على جميع الموظفين الوافدين الخضوع لاختبار  كوفيد 19 آخر وسيتم إرسالهم إلى المرافق للحجر الصحي والعلاج.

وأضاف المسؤول أن “ثلاثة من المرضى يحتاجون إلى عناية مركزة ، لكن الطاقم الطبي يرى أنه لا يزال بإمكانهم نقلهم جوًا بواسطة الناقلات الجوية”.
وبحسب المسؤول، تتم مراقبة الوضع عن كثب ، وإذا لزم الأمر ، سيتم إرسال طائرة إضافية مزودة بمعدات طبية إلى الموقع.

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