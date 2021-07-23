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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع الرايات الحمراء على شواطئ الاسكندرية نظرًا لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج

رفع الرايات الحمراء
رفع الرايات الحمراء بشواطئ الاسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة ووكيل الوزارة، رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية نظرًا لسرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وتحذيرا للمواطنين من خطورة النزول لمياه البحر.

وفي بيان صادر عن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أكدت الإدارة على تواجد عمال ابراج المراقبة، بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين علي الشواطئ.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بمعدات الجيت سكى للمساعدة في عمليات الانقاذ السريع والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول فى غير الاماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات.

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وأهابت محافظة الاسكندرية بالرواد الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

وشهدت بوابات شواطئ الاسكندرية التي يبلغ عددها 66 شاطئ، صباح اليوم الجمعة، زحام شديد من قبل المصطافين القادمين من المحافظات المجاورة، وذلك بالتزامن مع رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وامتلأت شواطئ الإسكندرية بالمصطافين، وسط إجراءات احترازية مشددة، ومتابعة مستمرة من المفتشين والمراقبين على شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقي والغربي.

وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لتكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقي والغربي.

الاسكندرية يوم الجمعة درجة الإستعداد القصوى جيت سكي الرايات الحمراء

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