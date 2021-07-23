المخرجة بتول عرفة لـ إيمان البحر درويش: دا اسمه جهل وسوء أدب

هاجمت المخرجة بتول عرفة إيمان البحر درويش عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى “ فيسبوك ”.

وقالت بتول عرفة عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك : «إيمان البحر درويش دون فنان ولا أستاذ ولا أي لقب، لأنك لا تستحق الحقيقة أن تلقب بأي لقب.. أنت عار على الفن وعلى فناني مصر، بل في الحقيقة أنت لا تستحق أن تكون مصري».

وتابعت بتول عرفة : " الحرية مش إنك تغلط وتتجاوز دا اسمه جهل وسوء أدب.. في الوقت اللي حضرتك طالع تشوه صورتنا، في ناس بتتعب ومش بتنام علشان ننجح ونفضل دايمًا رأسنا مرفوعة".

بيان الموسيقيين عن إيمان البحر درويش



من جانبه استنكر مجلس نقابة المهن الموسيقية، ما قاله الفنان إيمان البحر درويش، وقالت النقابة خلال بيان رسمي، أنها تستنكر ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الأسلوب المشين.

وأكدت النقابة، أن ما قاله وفعله إيمان يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية، علي أن رواسخ المجتمع كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة على ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها علي إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.

واختتم البيان، بـ "تحيا مصر وطن آمن مستقر".

النقابات الفنية ترد على إيمان البحر درويش



كما أصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية (السينمائية والتمثيلية والموسيقية)، بيانا ردا علي ما قاله إيمان البحر درويش.

وقال الاتحاد في البيان الذي وقع عليه الفنان عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية: "تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسئولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة.

وتابع البيان: وهو ما يؤكد أن هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود.

وأضاف: وتؤكد جموع فناني مصر أن ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل اليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة !المصرية الوطنية بشأنه.

وتابع: كما تؤكد جموع فناني مصر أنها ماضية قدما في مساندة كافة القرارات والأهداف التنموية والمشروعات القومية التي تخطو بها الدولة المصرية لغد أفضل لكل المصريين، تحيا مصر والله الموفق" .