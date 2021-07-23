عاجل
تدشين أكاديمية محافظة أسوان للتدريب والتنمية المستدامة محافظ القليوبية: لا زيادة في أسعار المواصلات داخل نطاق المحافظة توفير ٢٣٠٠  فرصة عمل برواتب تصل إلى ١٥ ألف جنيه.. تحويل وتحصيل 6.8 مليون جنيه مستحقات العمالة بالأردن والسعودية ..صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ 4623 عاملا المرأة والصحة.. طرق مبتكرة لخسارة الوزن أثناء النوم.. 3 حيل للتخلص من مشكلة انسداد الأنف أخبار التعليم| ننشر كواليس تصحيح امتحانات الثانوية.. جامعة بني سويف: بدء تسجيل الطلاب في برنامج آفاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

هاني شاكر وإيمان
هاني شاكر وإيمان البحر درويش

استنكر مجلس نقابة المهن الموسيقية، ما قاله الفنان إيمان البحر درويش.

 

وقالت النقابة خلال بيان رسمي، أنها تستنكر ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين.
 

وأكدت النقابة، أن ما قاله وفعله إيمان يتنافي مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.
 

txt

التطعيم ضد كورونا أبرزها.. تعرف على شروط حضور حفلتي جورج وسوف وأنغام

txt

هداية ملاك.. أول مصرية تحمل العلم الوطني في افتتاح أولمبياد طوكيو

 

وشددت نقابة المهن الموسيقية، علي أن رواسخ المجتمع كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة علي ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها علي إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.
 

واختتم البيان، بـ "تحيا مصر وطن آمن مستقر".

نقابة المهن الموسيقية جورج وسوف الفنان إيمان البحر درويش المهن الموسيقية افتتاح أولمبياد طوكيو تطعيم ضد كورونا إيمان البحر درويش الفنان هاني شاكر

موضوعات متعلقة

الصلاه على جثمان والد الفنان عماد الراهب بكنيسة مارمرقس اليوم

تغيير موعد انعقاد الدورة القادمة لـ مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

التطعيم ضد كورونا أبرزها.. تعرف على شروط حضور حفلتي جورج وسوف وأنغام

مكتشفة النجوم وزوجة نجيب الريحانى.. بديعة مصابنى قصة نجاح وهروب من مصر بسبب 47 ألف جنيه

سيدة الفجر تبدأ أول لياليها بالعيد على الطليعة.. صور

رولا سعد تحتفل بزفافها في لبنان.. صور

رد قلبى الأشهر .. هكذا تناولت السينما المصرية ثورة 23 يوليو

طارق الشناوى: "مش أنا" فيلم دون المتوسط وعلى تامر حسني أن يغير استِراتِيجية علاقته بالسينما

ترشيحاتنا

نشرة المنوعات..8 أنواع جراثيم تهددكم أثناء النوم.. مقتل طفلة في ظروف مأساوية.. وسيدة تكتشف إصابتها بورم في المخ من قدميها

دعاء تيسير الأمور.. احرص عليه يوم الجمعة حتى غروب الشمس

سكن مصر| تسليم الدفعة الأخيرة للمرحلة الثانية بجوار الإنتاج الإعلامي بعد غد

عايز أقابله تاني لما أنجح.. هدية الرئيس السيسي لمجند المنوفية

"النقابات الفنية" عن إيمان البحر درويش: يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف

محافظ المنيا: لا زيادة في أسعار تعريفة المواصلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

الأمن يكشف تفاصيل فيديو لفتاة مكبلة بسلاسل حديدية من قدميها داخل منزل

حقيقة وفاة الفنانة بدرية طلبة

أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

الغرف التجارية: لا تأثير لقرار تحريك أسعار المواد البترولية على السلع الغذائية

الكويت.. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن الوافدين

متجوزين عن حب.. تفاصيل مثيرة في مقتل طبيبة على يد زوجها بالمنصورة

السودان يعلن حالة الطوارئ تحسبًا لفيضان محتمل.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات عمل فخذ خروف بالفرن على الطريقة التركية

طريقة تحضير فخد خروف مشوي في عيد الأضحى

على طريقة الأفلام.. مسافر يهرب من الحجر الصحي ومفاجأة تنتظره بالأسفل.. صور

في 4 خطوات فقط.. أسرع طريقة لنسيان من تحب وفقا لخبيرة العلاقات العاطفية

فيديو

قصتا حب مزقهما الشيطان.. تفاصيل واقعتي قـتل المحاسب والطبيبة

فيديو جراف.. خالد الغندور وجمهور الأهلي.. تاريخ من الخلافات

فيديو جراف.. تحدثت مع الأطباء.. آخر تطورات حالة دلال عبدالعزيز الصحية

فيديو جراف.. حوار بين الرئيس عبدالفتاح السيسي الإنسان ومجند

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «5»

أحمد محي الدين يكتب: عقوبة ذبح إناث المواشي

وفاء حسام الدين حسن تكتب: عظمة التكافل الاجتماعي في تشريع الأضحية

أحمد فريد يكتب: القمر ليس كما تعتقد.. ما رأوه سيصدمك

د. أحمد شندي يكتب: كل يوم عيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

مروة لطفي

الأخطاء الطبية قضية تحتاج الحسم!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الابْتِلاء في حياة أبي الأنبياء إبراهيم عَلَيْهِ السَلامْ

محمد نوار

رحلة للتقوى!

شريف سمير

رحلة البحث عن «شقة»

اﻟﻤﺰﻳﺪ