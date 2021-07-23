أسلوب مشين.. أول تعليق من نقابة الموسيقيين على تصرف إيمان البحر درويش

استنكر مجلس نقابة المهن الموسيقية، ما قاله الفنان إيمان البحر درويش.

وقالت النقابة خلال بيان رسمي، أنها تستنكر ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر علي صفحته والإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الإسلوب المشين.



وأكدت النقابة، أن ما قاله وفعله إيمان يتنافي مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.



وشددت نقابة المهن الموسيقية، علي أن رواسخ المجتمع كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة علي ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها علي إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.



واختتم البيان، بـ "تحيا مصر وطن آمن مستقر".