أولمبياد طوكيو.. الزهراء شعبان تودع منافسات الرماية 10 متر بندقية هواء

ودعت الزهراء شعبان لاعبة منتخب مصر للرماية منافسات 10 متر بندقية هواء بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.



واحتلت لاعبة مصر المركز في تصفيات 10 متر بندقية هواء محققة .. نقطة، لتودع المنافسات حيث تتأهل أول 8 لاعبات للنهائي



ومن المقرر أن تلعب الزهراء شعبان في منافسات 50 متر بندقية 3 أوضاع يوم 31 يوليو الجاري.



وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.



وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.



بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.



وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا.