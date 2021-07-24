لميس الحديدي عن شواطئ مصر خلال العيد: الناس كانت فوق بعضها

علقت الإعلامية لميس الحديدي على مشاهد شواطئ مصر خلال فترة العيد والتي بدت مكتظة بالمصيفين سواء في الاسكندرية والساحل الشمالي وكل شواطيء مصر قائلة : " المشهد كان رهيب الناس كانت فوق بعضها ..كل المدن الساحلية شهدت اكتظاظا بالمقبلين على تلك الشواطيء".



تابعت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة :" مش هقدر أقول حاجة في مشهد زي ده ولا أقول للناس ما تروحوش لأن الناس في الإجازات وخاصة الأعياد ومع إرتفاع درجات الحرارة راحت للشواطيء خاصة مع إنكسار موجة " كورونا الثالثة " .



لكنها عادت وشددت على ضرورة تلقي التطعيم قائلة : "حاولوا تخلوا مسافات بين الناس والتباعد وارتداء الكمامات مع ضرورة تلقي اللقاح ..كورونا لسه مخلصتش رغم تراجع الأعداد وأصبحت ضعيفة لكن في موجة أخرى في سبتمبر علينا ناخد بالنا وربنا يستر ".



واصلت : " العالم كله اتطعم وشوفوا المشاهد في بريطانيا ودول أخرى طعموا نسبة 70-80% .. أتوقع زيادة معدلات التطعيم في مصر مع بداية التصنيع المحلي للقاح " سينوفاك " نهاية أغسطس".



أتمت : اتطعموا وحافظوا على المسافات بينكم مش شرط نلزق في بعض كده ".