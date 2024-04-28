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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إزاله 117 اعلان غير مرخص بالشوارع والميادين في المنصورة

ازالة اعلانات
ازالة اعلانات

 استمرت الحملات المكثفة بالمنصورة  من خلال إدارة الإعلانات بمحافظة الدقهلية  لإزالة الاعلانات المخالفة والغير مرخصة والعشوائية بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة.


وأوضح التقرير الذي عرضه المحاسب محمد البدوي مدير إدارة الاعلانات بالمحافظة انه تم ازالة  117 من الاعلانات المخالفة والغير مرخصة بنطاق حي شرق المنصورة علي مدار 4 أيام متتالية وتم التحفظ علي الإعلانات التي تم ازالتها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها وفقا لإشتراطات لائحة الاعلانات المقررة بالتنسيق مع محمد امين رئيس حي شرق المنصورة وفريق عمل الإعلانات والاشغالات برئاسة حي شرق وغرب بمشاركة طارق جاد نائب رئيس الحي وراضي العدوي مدير الاعلانات بالحي ومصطفى صقر مدير الرخص بالحي.


يذكر أن  الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق لائحة تنظيم الإعلانات وإزالة العشوائية والغير مرخصة منها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية قد أمر بتشكيل لجان مشتركة للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المحافظة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

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المحافظة على الطبيعة بالشوارع والميادين الوحدات المحلية محافظ الدقهلية نطاق المحافظة مراكز والمدن حي شرق وغرب حي شرق المنصورة تنظيم الإعلانات

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