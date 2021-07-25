دينا أبو السعود: كريم بينكي آمن لأصحاب البشرة الحساسة

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، إن كريم بينكي مناسب لجميع الأعمار، وجميع أنواع البشرة، موضحة أن الكريم آمن لأصحاب البشرة الحساسية، ومرخص من وزارة الصحة.

وأضافت “أبو السعود”، خلال لقائها ببرنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "بينكي" غير موجود فقط على شكل كريم، بل إن الشركة أنتجت من نفس المكونات صابونة للبشرة، تحتوي على زيت الزيتون، وزبدة الشيا.



وأوضحت خبيرة التجميل، أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجدة في الصيدليات بإنتاج، وهناك توصيل لكافة المحافظات، والأسعار في متناول الجميع.

وأكدت دينا أبو السعود، في تصريحات سابقة، أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.

وأضافت أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، وكريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.