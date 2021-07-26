كيس ملح فوق العداد.. وزارة الكهرباء تحذر من سرقة التيار بطريقة غير شرعية

حذر الدكتور أيمن حمزة، المتحدث بإسم وزارة الكهرباء والطاقة، من سرقة التيار بطريقة غير شرعية، من خلال وضع أكياس الملح فوق العدادات، مشيرة إلى أن هناك قوانين تمنع هذا، لذلك تم تغليظ العقوبات وتحويل السارق للنيابة العامة على الفور.



وأضاف أيمن حمزة في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن المسئول عن رصد سرقة التيار والكشف عنه والمرور على العدادات التقليدية، هو مباحث شركة الكهرباء، والضبطية القضائية لبعض شركات التوزيع.

وأوضح المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، أن يتم مجازاة السارق، ويقوم بدفع القيمة المستهلكة التي تقدرها الأجهزة المعنية ولكن بطريقة مضاعفة قد تصل إلى ١٢ ضعف القيمة المستهلكة.

وتابع أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك أعداد كثيرة تعمل على سرقة التيار ويتم ضبطهم بشكل شهري، لذلك تم الموافقة من قبل مجلس الوزراء على التحويل من العدادات التقليدية إلى العدادات التكويدية، وذلك للتقليل من محاضر السرقة.