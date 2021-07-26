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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم بينكي

دينا أبو السعود تعلن عن توفير عبوات صغيرة من كريم بينكي للبشرة

دينا أبو السعود
دينا أبو السعود

أعلنت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل، عن توفير عبوات صغيرة من كريم بينكي للبشرة بأحجام 50 م، 100م،  بناء على طلب من العملاء.

وقالت  دينا أبو السعود  خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز خلال برنامج «ست الستات» المذاع على قناة «صدى البلد» إن العبوة الصغيرة من كريم بينكي مميزة وعملية جدا لأنه يمكن أخذها في كل مكان خاصة في المصايف أمام البحر أو حمام السباحة.

ونصحت  دينا أبو السعود ، بوضع كريم بينكي كل ساعتين، موضحا أن الكريم بخلاصة الشاي الأخضر والتوت البري والساليسين، والصابون مزود بأنوع كثيرة منها العسل، والفحم، وفيتامين e،  والجوز الهند، والطمي المغربي.

وأوضحت دينا أبو السعود، إن مشكلة النمش تكمن في زيادة افراز صبغة الميلانين ، الناتج عن التعرض لفترة طويلة لـ أشعة الشمس ، بدون استخدام كريم " بينكي " .

وأكدت  دينا أبو السعود، أن كريم " بينكي " من أفضل الكريمات التي تساعد على توحيد لون البشرة والوقاية من النمش .

كريم بينكى يعمل على توحيد لون البشرة ويحارب الشيخوخة

 

قالت الدكتورة  دينا أبو السعود ، خبيرة تجميل ، إن كريم بينكى من أهم الكريمات فى الأسواق يعمل على توحيد لون البشرة وإخفاء الهالات السوداء ، ونضارة البشرة ويحارب علامات التقدم فى السن والتجاعيد .  


وأضافت " أبو السعود "، أن وضع مساحيق التجميل بكثرة ع يضر البشرة  خاصة مع التبديل المستمر لأنواع الماركات  ، لافتة إلى أن كريم بينكى يحتوى على التغذية والترطيب .


وأكدت دينا أبو السعود، في تصريحات سابقة أن الأشخاص الذين يعانون من آثار حب الشباب يمكنهم معالجتها بشكل نهائي من خلال استخدام كريم بينكي.

 

وأضافت أن المرأة يجب أن تحافظ على إطلالتها وجاذبيتها من خلال استخدام كريمات ترطيب البشرة، وكريمات مضادة للأكسدة وضد التجاعيد، إلى جانب استخدام كريمات بها فيتامينات وضد التصبغات.

 

ونوهت بأن الذين يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن، أو من يريدون إجراء عملية تكميم الأمعاء فعليهم استخدام كريم بينكي قبل اتباع النظام الغذائي، أو إجراء عملية التكميم؛ لأن فى ذلك الوقت يظهر الإرهاق الشديد على البشرة.

 

وأكدت دينا أبو السعود، أنه خلال فصل الصيف تزداد تصبغات البشرة وبالتالى يمكن معالجتها عن طريق استخدام كريك بينكى إلى جانب استخدامه للقضاء على الهالات السوداء تحت العينين، متابعة أن  كريم بينكي يساعد السيدات على الظهور بشكل أصغر سناً.

 

دينا أبو السعود كريم بينكي بينكي ست الستات حمام السباحة

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