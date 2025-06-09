هجرة غير شرعية.. تفاصيل العثور على جثامين 10 أشخاص على شاطئ في مطروح

لم تكن أمواج البحر رحيمة بهم، ولم تكن القوارب التي حملت أحلامهم صالحة لحمل أجسادهم.

عثر صباح اليوم على 10 جثث ملقاة على شاطئ في محافظة مطروح، بعد محاولة فاشلة للهجرة غير الشرعية.

ودلت المعلومات ، أن الضحايا بينهم مواطن ليبي وآخر سوداني، والجثث الثمانية الأخرى لشباب مصريين من محافظة أسيوط،

وتبين أن المركب انطلق من أحد الشواطئ الليبية الواقعة شرق البلاد، وهي منطقة معروفة بكونها بؤرة لتهريب البشر، حيث تُستخدم قوارب متهالكة في رحلات محفوفة بالموت أكثر من الأمل.

وتم نقل الجثامين إلى مستشفى مطروح العام، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والتعرف الكامل على الضحايا،