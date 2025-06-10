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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر عاشور يغني لعمرو مصطفى ويعلن تصالحه معه على الهواء

تامر عاشور
تامر عاشور
قسم التوك شو

قدم المطرب تامر عاشور، أغنية "لمستك نسيت الحياة" للملحن عمرو مصطفى، موضحا أنه تعلم تجربته مع المحلن والمطرب عمرو مصطفى والخلاف الذي نشب بينهما.

وأضاف "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة "DMC": "التجربة دي علمتني أن مفيش حاجة تستاهل خاصة واننا فقدنا ملحن مهم وكبير زي محمد رحيم والمناوشات اللي زي دي مالهاش لازمة سواء مين اللي غلطان فينا لان القلوب أطيب من اللي بيبان للناس".

 كواليس الخلاف بينه وبين عمرو مصطفى

كشف المطرب تامر عاشور عن كواليس الخلاف بينه وبين الملحن والمطرب عمرو مصطفى.

قال “عاشور” : "كان فيه خلاف بيني وبين عمرو مصطفى.. ولما عرفت الأزمة الصحية اللي مر بيها رحت سلمت عليه وقعدنا نتريق على اللي كنا بنعمله ونرد على بعض وكله كان هبل وشحنات على الفاضي".

عمرو مصطفى الكل يعرفه أنه طيب وملحن مميز

وأضاف تامر عاشور: عمرو مصطفى الكل يعرفه أنه طيب وقلبه أبيض وهو موهوب في اللحن ومميز، ونفسي نرجع نشتغل مع بعض، خاصة أننا عملنا أغنيتين كسروا الدنيا، هم، "الرك على النية"و"انطق بقى المستخبي بان".

 كواليس ألبوم "أيام"

تحدث المطرب تامر عاشور، عن كواليس ألبوم "أيام"، قائلا : "كنت مستغرب الأسم في الأول وكل اللي حواليا كانوا مستغربين برضه".

وقال “عاشور” أن لديه بنتان الأولى أيام والأخيرة سيليا، موضحا أنه أهدى أغنية "أيام" لبنته الأولى، والآن يجهز أغنية لـ "سيليا" ليقدمها لها في عيد ميلادها في شهر يوليو المقبل.

وتابع تامر عاشور : "مكن أخد أغنية من عمرو دياب .. يا سيليا وكل ما ليا حياة قلبي ونور عيني جمال الدنيا في عنيا"، مؤكدا أن أيام هي المسئولة عن أختها الصغيرة سيليا وترعاها.

نانسي دايما بتوفرلي الوقت 

كشف المطرب تامر عاشور،  عن حياته الشخصية وعلاقته بالإعلامية نانسي نور، موضحا أن نانسي هي شخصيتها سهلة التفاهم ومرنة في التعامل ولينة في الكلام، ولما بتزعل بتكوم لذيذة جدا، وده اللي قربني منها أكتر.

وقال “عاشور”: "نانسي دايما بتوفرلي الوقت اللي بكون فيه مع أهلي وأصحابي، رغم انها شخصية قوية لكنها متفهمة جدا".

تامر عاشور لمستك نسيت الحياة إسعاد يونس صاحبة السعادة محمد رحيم

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