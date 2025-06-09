انخفاض أسعار اللحوم والدواجن في مصر اليوم الإثنين 9 يونيو 2025

نستعرض أسعار اللحوم الطازجة والدواجن - الفراخ البيضاء - اليوم الإثنين 9-6-2025 في الأسواق المصرية.

بلغ متوسط سعر كيلو اللحوم الطازجة 397.86 جنيهًا، بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة السابقة، فيما تراوحت الأسعار بين 353.16 جنيهًا كحد أدنى و418.54 جنيهًا كحد أقصى.

أما الدواجن الطازجة، فقد بلغ متوسط سعر الكيلو 104.81 جنيه، مسجلًا انخفاضًا بنسبة تغير سنوية بلغت 0.56%، وتراوحت الأسعار بين 92.6 جنيه و116.77 جنيه.

على مدار العام الماضي، كانت أدنى أسعار اللحوم الطازجة قد وصلت إلى 376.45 جنيه في 3 سبتمبر 2024، بينما بلغت ذروتها عند 429.95 جنيه في 13 ديسمبر 2024.

في المقابل، كانت الدواجن الطازجة قد سجلت أدنى سعر لها عند 94.03 جنيه في 3 سبتمبر 2024، بينما وصل السعر إلى أعلى مستوياته عند 119.31 جنيه في 18 مارس 2025.

أسعار اللحوم البلدية

اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم

عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو

اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو

اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو

اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو

وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو

عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو

الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو

اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم المستوردة

اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو

اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو

اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو