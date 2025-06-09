أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرّائه، خدمة التعرف على أسعار اللحوم اليوم، الإثنين 9-6-2025، و الذي يوافق رابع ايام عيد الاضحى المبارك، حيث شهدت الاسواق استقرار ا في الاسعار.







وفد رفيع المستوى من الصّندوق العربي يزور تونس لتعزيز الشراكة التنموية أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الإثنين

أسعار اللحوم البلدية:

اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم

عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو

اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو

اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو

اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو

وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو

عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو

الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو

اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحوم المستوردة:

اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو

اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو

اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو

ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار نتيجة الرقابة على الأسواق وتوفير كميات مناسبة من اللحوم من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، لتخفيف الأعباء على المواطنين في موسم عيد الأضحى المبارك.