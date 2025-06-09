أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم

يقدّم موقع "صدى البلد" لقرّائه، خدمة التعرف على أسعار اللحوم اليوم، الإثنين 9-6-2025، و الذي يوافق رابع ايام عيد الاضحى المبارك، حيث شهدت الاسواق استقرار ا في الاسعار.
أسعار اللحوم البلدية:
اللحم الكندوز البلدي: بين 300 و400 جنيه للكيلو حسب المنطقة وجودة اللحوم
عرق الفلتو البلدي: 420 جنيهًا للكيلو
اللحم الضأن البلدي: بين 300 و350 جنيهًا للكيلو
اللحم البتلو: 408.5 جنيهًا للكيلو
اللحم الموزة: نحو 295 جنيهًا للكيلو
وش الفخدة: 300 جنيه للكيلو
عرق الفلتو: 420 جنيهًا للكيلو
الكبدة البلدي: بين 250 و450 جنيهًا للكيلو
اللحم المفروم: 240 جنيهًا للكيلو
أسعار اللحوم المستوردة:
اللحوم السودانية: نحو 285 جنيهًا للكيلو
اللحوم الهندية: بين 260 و310 جنيهات للكيلو
اللحوم البرازيلية: تبدأ من 320 جنيهًا للكيلو
ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار نتيجة الرقابة على الأسواق وتوفير كميات مناسبة من اللحوم من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الحكومية، لتخفيف الأعباء على المواطنين في موسم عيد الأضحى المبارك.