الزمالك ينعى شقيقة حسين السمري المدير التنفيذي للنادي

تقدم أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، بخالص العزاء للدكتور حسين السمري المدير التنفيذي للنادي، في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته.

وتتقدم إدارة النادي وجميع العاملين بالإدارات التنفيذية بخالص العزاء لأسرة الراحلة داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع مغفرته ورحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيخوض أولى مبارياته الودية أمام منتخب القسم الثاني بمعسكره المغلق ببرج العرب فى الخامسة مساء اليوم ضمن استعداداته الجادة لمواجهة غزل المحلة فى الجولة الثامنة والعشرين للدوري والمقرر لها الثالث من أغسطس المقبل بإستاد الإسكندرية.

كما يخوض الزمالك فى معسكره المغلق ببرج العرب مباراة ودية ثانية أمام أبها السعودي فى التاسع والعشرين من الشهر الجاري قبل أن يعود للقاهرة للدخول فى معسكر ليلية مواجهة الغزل ثم العودة مرة أخرى للإسكندرية للاستعداد للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها 6 أغسطس المقبل فى الجولة التاسعة والعشرين للدوري.

ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الدفع ببعض العناصر البديلة فى اللقاء الودي المرتقب اليوم أمام منتخب القسم الثاني بمقر فندق إقامة الفريق الأبيض ببرج العرب لتجهزيهم فنيا وبدنيا لمباريات الدوري المضغوطة المتبقية .

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات، وهزم فى مباراتين فيما سجل لاعبوه 48 هدفا واستقبلت شباكه 18 هدفا مؤجلة.