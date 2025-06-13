قصور الثقافة تعرض "طعم الخوف" على مسرح مدينة بني مزار الأحد المقبل

يشهد مسرح مجلس مدينة بني مزار، في الثامنة مساء بعد غد الأحد، العرض المسرحي "طعم الخوف"، ضمن عروض الموسم الحالي الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بمحافظة المنيا، في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض تجربة نوعية لفرقة بني مزار المسرحية، وتدور أحداثه في إطار فانتازي مستوحى من حكايات التراث الشعبي، حول خلاف ينشب بين فلاح وزوجته التي تلجأ إلى الحاكم ليحكم بينهما، إلا أنه يُبدي إعجابه بها، فتتصاعد الأحداث وتصبح القضية أكثر تشابكا.

"طعم الخوف" تأليف إبراهيم الحسيني، أشعار محمد سيد عمار، استعراضات صابر سيد صابر، موسيقى وألحان مدحت نظير، ديكور وملابس وسينوغرافيا محمد شعبان، وإخراج غريب مصطفى.

يقدم العرض بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح، ويستمر عرضه حتى السبت 21 يونيو، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة المنيا.

ويعد مشروع "التجارب النوعية" أحد أشكال الإنتاج المسرحي التي تتيحها هيئة قصور الثقافة سنويا لشباب المبدعين، وتشمل تقديم أعمال مسرحية تعتمد على الابتكار والتجديد من خلال تجارب في الفضاءات المفتوحة أو الأثرية وغيرها من الأماكن، لإثراء المشهد المسرحي ودفعه نحو آفاق جديدة.