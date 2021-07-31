رئيس البرلمان العربي يتوجه إلى باكستان لإجراء مباحثات رسمية

في أول زيارة ..

يتوجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى لزيارة جمهورية باكستان، خلال الفترة من 1 حتى 5 أغسطس 2021، تلبيةً لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.

وتهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات البرلمانية العربية مع الجانب الباكستاني، خاصة في ضوء ما تشهده العلاقات بين الجانبين من تطورات إيجابية ونمو ملحوظ في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.

كما تأتي هذه الزيارة في ظل حرص البرلمان العربي على تعزيز الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف مع برلمانات الدول الإسلامية والصديقة ، لاسيما في ضوء الثقل الكبير الذي تتمتع به باكستان في محيطها الإقليمي وفي العالم الإسلامي والدولي.

ومن المقرر أنَّ يلتقي رئيس البرلمان العربي خلال هذه الزيارة مع فخامة رئيس الجمهورية الباكستانية، ودولة رئيس الوزراء الباكستاني، ووزير الخارجية، كما ستشمل لقاءات مع رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية، ورئيس مجلس الشيوخ الباكستاني.

وبهدف مأسسة العلاقات بين الجانبين، من المقرر أن يتم في إطار الزيارة، توقيع عدد من مذكرات التعاون بين البرلمان العربي والجانب الباكستاني، لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مجال العمل البرلماني، وتنسيق المواقف المشتركة خلال المنظمات والاتحادات البرلمانية التي يشترك فيها الجانبان، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي ، فضلاً عن الاستفادة من الخبرات البرلمانية المتبادلة بين الجانبين.

ومن المقرر أن تشمل الفعاليات، زيارة وفد البرلمان العربي إلى متحف مجلس الشيوخ الباكستاني ومعهد باكستان للخدمات البرلمانية، فضلاً عن زيارة بعض المعالم التاريخية والحضارية بالعاصمة إسلام آباد الشاهدة على الحضارة الباكستانية العريقة والنهضة التنموية التي تشهدها.

ويصاحب رئيس البرلمان العربي في هذه الزيارة الهامة، وفد رفيع المستوى من أعضاء البرلمان العربي والمستشارين ومن الأمانة العامة.