مصر المقاصة: شكرًا وزير الرياضة لوقوفه بجانب النادي.. وفسخنا التعاقد مع «أوتشو وفوافي».. فيديو

قال بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، إن فريقه مر بفترة عصيبة مؤخرًا، قبل تعيين محمد عبد الجليل مديرًا فنيًا للفريق، الذي حاول انتشاله من الأزمة التي مر بها على الناحية المادية والفنية.

وأضاف بكري سليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه يوجه الشكر إلى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي اجتهد كثيرًا لحل الأزمة التي يمر بها النادي، بطلب ناديه الحصول على سلفة لحين دفع الشركة الراعية مديونيتها للنادي.

وتابع «خاض فريقنا مباريات ودية استغلالًا لفترة التوقف استعدادًا لاستئناف الدوري، وفسخنا التعاقد مع خالد أوتشو وباولن فوافي بناءً على طلب محمد عبد الجليل، بعد تراجع آدائهما وقلة الوقت الذي يشارك فيه الثنائي، خاصة وأن المحترف لا بد وأن يكون مستواه أفضل من اللاعب المحلي».