هنا الزاهد تنعي الفنانة دلال عبد العزيز ..شاهد

نعت الفنانة هنا الزاهد الفنانة دلال عبد العزيز عبر صورة لها نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستجرام”.



و علقت هنا الزاهد قائلة :"انا لله و انا اليه راجعون. ربنا يرحمها و يصبر دنيا و ايمي و كل حبايبها يا رب. في الجنة ان شاء الله".

وفاة دلال عبد العزيز

وكتب حسن الرداد: "والله ما قادر أكتب ولا مصدق، توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتى وأمى الغالية الفنانة الكبيرة #دلال_عبد_العزيز، أطيب خلق الله، عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى، ربنا يغفرلك ويرحمك و يجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك انك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسالى عليه، هتوحشينا قوى يا أمى، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة".