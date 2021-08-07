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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسعاف عن نقل مصاب بسيارة نقل: مستشفى جنوب الوادي لم تبلغنا بالحالة

الإسعاف
الإسعاف

قال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف، إنه لم يتم إبلاغ الإسعاف إطلاقا بأي حالة مصابة في هذا التوقيت الخاصة بالحالة المصابة بالطلق الناري في مستشفى الوادي الجديد.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مستشفى جنوب الوادي لم تبلغنا بأي حالة تحتاج إلى سيارة إسعاف.

وأشار الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية إلى أن كل البلاغات التي تأتي إلى الإسعاف يتم تسجيلها صوتيا ولم يرد إلينا أي بلاغ في هذا التوقيت.

وأكد رئيس هيئة الإسعاف أن جميع المكالمات الواردة إلى الإسعاف مسجلة صوتيا، مشددا على أنه لا يتم الحصول على أي أموال من المواطنين لنقل المرضى في الحالات الطارئة.

قرر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، إنهاء نيابة أطباء نوبتجية مستشفى الحرم الجامعي يوم الأربعاء، لسوء التصرف مع مريض مصاب بطلق ناري وترك ذويه ينقلونه بشكل عشوائي.


جاء ذلك بعد واقعة نقل مريض من مستشفى قنا الجامعي عبر سيارة نقل و معلق له محلول إلي مستشفى قنا العام ، و التي تسببت في حالة من الغضب و الاستياء بين المواطنين.

الدكتور محمد جاد رئيس هيئة الإسعاف الإعلامي أحمد موسى رئيس هيئة الإسعاف المصرية مستشفى الوادي الجديد ر يوسف غرباوي سيارة نقل مسجلة صوتيا

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