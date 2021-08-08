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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على مراحل إعداد مبادرة «إتاحة»

عبدالعزيز نصير
عبدالعزيز نصير

قال عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري، إن عمليات إطلاق مبادرة “إتاحة” لتوظيف ذوي الهمم بالبنوك، شهدت عدة مراحل أبرزها عقد جلسات استماع عديدة مع رؤساء البنوك وإدارة الموارد البشرية على مستوى ما يقارب 15 بنكا، لاحتياجاتهم في توظيف هذه القدرات البشرية.


وأضاف عبد العزيز نصير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الثانية لإطلاق تلك المبادرة كانت في الاطلاع على بحوث ودراسات معمقة على المستوى الدولي، كانت من بينها دول شرق آسيا مثل بنجلاديش والهند، للحصول على تجاربها الناجحة في دعم ذوي الهمم ،مؤكدا أنه تم اختيار الأسلوب والنموذج الملائم لمصر واختيار المناسب  لها.


وأوضح نصير أنه تم إعداد استبيان من رؤساء البنوك وإدارات الموارد البشرية للتأكد من احتياجاتهم للعناصر البشرية، ثم تصميم المبادرة بأسلوب مصري.

 

وذكر أن المبادرة تقوم بإعداد العناصر البشرية من ذوي الهمم من خلال إجراء الاختبارات والتقييمات تمهيدا لإلحاقهم في المنصة الإلكترونية من خلال إدراج أسمائهم بها حتى تكون متاحة للبنوك لتوظيفهم.


وأوضح أنه تم تدريب المشاركين على مهارات إعداد السيرة الذاتية وحل مشكلات العملاء بالبنوك وغيرها ضمن الإجراءات التأهيلية لهم.
 

لبنك المركزي المصري المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصرفى إدارة الموارد البشرية اتاحة

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