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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول رد من الصحة.. حقيقة حدوث جلطات نتيجة تلقي لقاح أسترازينيكا

صدى البلد

لقد حصلنا على تطعيم من لقاح «أسترازينيكا» المضاد لفيروس كورونا..هل نصاب بجلطات دماغية أو تخثر في الدم .. تساؤلات عديدة شغلت بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلنت الشركة صاحبة اللقاح بالاعتراف بوجود أعراض جانبية نتيجة لتلقي اللقاح مثل باقي اللقاحات الأخرى.

دعاوى قضائية ضد أسترازينيكا

وقام عدد من المواطنين الإنجليز برفع دعوي قضائية للحصول علي تعويضات من الشركة المنتجة نظير الأضرار التي تعرضوا لها من خلال مضاعفات أو فقدان الأقارب بالوفاة نتيجة الحصول علي اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إنتاج الشركة .

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وزارة الصحة المصرية تعلق 

 

بدوره، قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن التجلط كعرض جانبي لبعض التطعيمات معروف من سنة ٢٠٢١، وهو نادر جدا، إذ يبلغ 3 حالات من كل مليون ونسبة حدوثه  بعد  التطعيم تقارب نسبة حدوث التجلط  من غير  أخذ  التطعيم  عند الفئات الأكثر عرضة لحدوثه، ولهذا لم توص أي من  الجهات الصحية الدولية أو المحلية  بإيقاف أو منع التطعيم وإنما جاءت التوصيات بتفضيل عدم استخدامه في فئات محددة.

وأضاف عبدالغفار، في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد، إن الفيروس نفسه أخطر بكثير في التسبب في الجلطات والوفاة من التطعيمات،  فاحتمال حدوث جلطات مع كوفيد  تقريبا 10 أضعاف أعلى من فرصتها بعد التطعيم.

 

 واختتم قائلا  إن احتمالية حدوث الجلطات في الفئات المعرضة لذلك هي في نافذة زمنية قصيرة المدى ولا تحدث في تلك الفئات مع التطعيم بعد تجاوز هذه الفترة الزمنية القصيرة ولم يتم الإبلاغ عن أعراض جانبية طويلة المدى أو قد تحدث بعد  فترة طويلة من أخذ اللقاح. 

كورونا أسترازينيكا جلطات دماغية تخثر في الدم اللقاح

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