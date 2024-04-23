على غرار كورونا.. فيروس منتشر يهدد بجائحة جديدة

في تحذير جديد لانتشار الأوبئة والأمراض، دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر من احتمال إصابة العالم بجائحة خطيرة جديدة على غرار جائحة الكورونا بسبب عدة فيروسات من أهمها فيروس منتشر بين الناس حاليًا.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من فيروس الانفلونزا حيث أنه من المرجح أن يكون السبب وراء الجائحة العالمية الجديدة التي يمكنها أن تحدث في المستقبل القريب.

وأوضحت دراسة استقصائية أجراها مجموعة من العلماء الدوليين أن هناك مخاوف من تفشي وباء عالمي ثاني للأمراض المعدية القاتلة مثل جائحة كورونا خاصة بعدما رأى 57% من خبراء الأمراض أن سلالة متطورة من فيروس "الانفلونزا" ستكون المتسببة في الجائحة المقبلة .

و في الفيديو التالي نكشف علاقة فيروس الانفلونزا بوباء عالمي جديد و تفاصيل عن هذا الوباء و هل يتغلب علي “ كورونا ” …