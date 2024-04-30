عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العميد المساعد لجامعة نيويورك: جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

علق الدكتور هاني عياش العميد المساعد لجامعة نيويورك على اعتراف شركة استرزينكا بوجود اثار جانبية من تلقي  اللقاح،  وهو ما يكمل سلسلة القضايا التي رفعت عليها،مؤكدا أن تلك اللقاحات نفذت على عجل لمواجهه الانتشار المفزع لفيرس كورونا،  والشركات اخدت موافقة مبدئية وفي حالة حدوث أعراض جانبية الحكومة والشركات تتحمل جزء والمريض يتحمل جزء بمعرفته بعدم اجراء التجارب الكافية.

واضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc أن كل اللقاحات الخاصة ب كورونا رفع ضدها قضايا وجميعها لها آثار جانبية، إلا أن استرزينكا لم يعترف به في امريكا، وكان عليه كذا علامة استفهام منذ بداية إنتاجه.

وأوضح أن النشرة المرافقة للقاح استرزينكا أكدت أنه قد يسبب جلطات لكن الشركة لم يعترف، وهو مايؤكده محاموا استرزينكا لتعدد اسباب الجلطات، والتي قد يكون سببها ارتفاع نسبة الكريسترول أو ضغط الدم المرتفع، وليس فقط الحصول على اللقاح.


وأشار الي أن الشركة تؤكد أن اللقاح انقذ حياة ٦ مليون، رغم أن  المضاعفات كانت مرتفعة جداا مقارنة بالاخرى، والتي تصل إلي ١ كل ٥٠ الي ١٠٠ الف مريض، ورغم  أن نتائجه قاربت من ٧٦% للتقليل من أعراض كورونا،  وهو ما جعل الهيئة المصنعة في انجلترا الي إيقافه.

 

وتابع "ولأن الحكومة البريطانية كانت شريك لاسترزينكا وجامعة اكسفورد، فستدفع تلك التعويضات من دافعي الضرائب في انجلترا"

 

 

https://youtu.be/lxnv1mv4aTY?si=p3vEQ-EzklEu23gQ

الإعلامية إنجي أنور الحكومة البريطانية برنامج مصر جديدة تطعيمات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير قبل قبض المرتب.. عمليات احتيال شائعة في أجهزة الصراف الآلي

عيد العمال وشم النسيم 2024.. موعد وعدد أيام الإجازة للقطاع الخاص

شبانة: الزمالك يفسخ تعاقده مع نجم الفريق بعد تألقه في لقاء القمة

الداعية محمد أبو بكر يتبرأ من تهمة التشهير بالإعلامية ميار الببلاوي

فنانة شهيرة تعيش قصة حب جديدة

إعصار هائل يضرب مدينة أبها السعودية.. شاهد

خاص | بعد توصيات الرئيس السيسي بشأن تخصصات المستقبل.. صدى البلد ينشر إستراتيجية التعليم العالي للتطبيق

صرف معاشات مايو 2024 بزيادة 15%.. الأربعاء

ترشيحاتنا

أنا مش تيس.. تصريح شديد اللهجة من محمد أبو بكر لميار الببلاوي

أول رد من الصحة.. حقيقة حدوث جلطات نتيجة تلقي لقاح أسترازينيكا

تعيين إمام محمدين رئيسًا لقطاع الناشئين بنادي مودرن فيوتشر

زاهي حواس: لا يوجد أثر لأنبياء الله في الحضارة المصرية القديمة

بملايين الدولارات.. كواليس حفل الزفاف الأسطوري أمام الأهرامات.. قصة ترجع لـ15 عاما

المقاطعة تنجح في تراجع سعر السمك 10% ببورسعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جيبة قصيرة .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

كائنات فضائية على المريخ .. دلائل جديدة من وكالة ناسا

جمال شعبان يقدم نصائح مهمة لخفض الضغط المرتفع بدون أدوية

انتحـ ار هتلر وزوجته إيفا براون بعد يوم من زواجهما.. ما السبب؟

فيديو

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

متتهورش.. تامر حسني يعلق على فيديو لتقليد مشهد من فيلم عمر وسلمى

اختفوا من 6 أشهر.. حقيقة انفصال التيك توكرز ريم وبربري

شاهد.. آمال ماهر تجري بروفات على حفلها في جدة مع وليد فايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ