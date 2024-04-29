أثبتت فاعليتها.. المصل واللقاح: الكرة الأرضية مدينة بالفضل لتطعيمات كورونا

أكد مصطفى المحمدي مدير عام التطعيمات في المصل واللقاح، أن الكرة الأرضية مدينة بالفضل والعرفان للقاحات كورونا المختلفة لأنها أسهمت في إنهاء وباء كورونا.

وقال مصطفى المحمدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" نحن في وضع مطمئن إلى حد كبير في العالم بأكمله".

وأضاف مصطفى المحمدي:" اللقاحات تعتبر الوسيلة الوقائية الوحيدة التي من الممكن أن نواجه بها الأمراض الوبائية"، مضيفا:" اللقاح يكون لها بعض الأثار الجانبية وهذا امر متعارف عليه ".

واكمل مصطفى المحمدي:" لقاحات كورونا اثبت فاعليتها وأمانها على الإنسان، وأن الأثار الجانبية لا تؤثر على صحة الإنسان ".