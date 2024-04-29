استشاري بالمصل واللقاح: طبيعي يكون للقاحات آثار جانبية نادرة الحدوث

أكد الدكتور امجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، أن جائحة كورونا كانت تهدد حياة الملايين حول العالم وكان من الضروري الحصول على لقاحات للحماية.

وقال أمجد الحداد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، "لقاحات كورونا ومنها لقاح أسترازينيكا اثبتوا فاعلية بعد إعلان انتهاء وباء كورونا كحالة طارئة ووباء ".

وأضاف امجد الحداد "من الطبيعي أن يكون هناك آثار جانبية نادرة الحدوث للقاحات حتى لقاحات كورونا".

وتابع أمجد الحداد :" لقاح استرازينيكا كان قويا وفعالا في مواجهة كورونا".