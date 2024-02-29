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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس زيمبابوي يشكر مصر على إرسال شحنة مجانية من لقاحات الكوليرا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

وجه نائب رئيس زيمبابوي الدكتور قنسطنطينو شيوينجا، اليوم الخميس الشكر للحكومة المصرية بعد إرسالها شحنة مجانية من لقاحات وباء الكوليرا.

وجاء ذلك خلال لقاء السفيرة سلوي الموافي سفيرة القاهرة في هراري، ونائب رئيس زيمبابوي صباح اليوم، بحضور عدد من كبار المسئولين بوزارة الخارجية الزيمبابوية، والملحق دبلوماسي منة الله مصطفي. 

وأوضح البيان الصادرة عن السفارة المصرية في زيمبابوي أن اللقاء شهد بحث عدد من الموضوعات الثنائية بين البلدين وفي مقدمتها شحنة اللقاحات التي أهدتها الحكومة المصرية لزيمبابوي كمنحة لمواجهة وباء الكوليرا بالتعاون مع المركز الأفريقي للأمراض والاوبئة Africa CDC، حيث قدم نائب الرئيس الزيمبابوي الشكر لمصر رئيسا وحكومة وشعبا علي هذه اللفتة الكريمة في مساعدتها للأشقاء الأفارقة لاسيما زيمبابوي التي تعاني من هذا الوباء وتسعي جاهدة لمكافحته بشتي السبل. 

وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا سبل تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات الإسكان منخفض التكاليف والتعاون بين العاصمة الإدارية الجديدة في مصر والعاصمة الذكية الجديدة في مونت هامبتون بزيمبابوي، وكذا عدد من المشروعات القائمة بين البلدين. 

وأكدت السفيرة سلوي الموافي بهذه المناسبة علي حرص مصر الدائم علي دعم زيمبابوي وكافة الأشقاء الأفارقة، والتزامها بدفع العلاقات الثنائية بين البلدين قدماً بما يحقق التنمية والتقدم والرخاء لكلا الشعبين الصديقين. 

وفي السياق نفسه أكد نائب الرئيس الزيمبابوي علي اعتزازه الكبير بعلاقات بلاده مع مصر، مجددا دعوته للمزيد من الشركات والمستثمرين المصريين للعمل في بلاده.

نائب رئيس زيمبابوي لقاحات الكوليرا شحنة مجانية من لقاحات الكوليرا نائب رئيس زيمبابوي يشكر مصر قنسطنطينو شيوينجا السفيرة سلوي الموافي السفارة المصرية في زيمبابوي

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نائب رئيس زيمبابوي يشكر مصر على إرسال شحنة مجانية من لقاحات الكوليرا


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