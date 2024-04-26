لقاح شينجريكس.. تفاصيل طرح مصل جديد للوقاية من الإصابة بالحزام الناري.. صور

في خطوة علمية جديدة وهامة، تم الإعلان عن إطلاق لقاح للوقاية من الإصابة بالحزام الناري وذلك خلال حدث علمي بحضور عدد كبير من الأطباء و كبار خبراء الرعاية الصحية المتخصصين في مختلف القطاعات الطبيه فى مصر والعالم.



وخلال المؤتمر تم إلقاء الضوء على أهميه تطعيم الكبار وفوائد الوقاية من الأمراض وكيفية الحفاظ علي حياة صحية مع التقدم في العمر وتشمل التخصصات الطبيه، مِن مَن حضروا المؤتمر، أطباء الباطنة والقلب والكلي والأورام والجلدية والمخ والأعصاب بالإضافة إلي تخصصات عديده أخرى وهذا الحضور الكثيف من قبل خبراء الرعايه الصحيه يعكس أهتمام المجتمع الطبي بالوقايه من هذا المرض و تجنب الاعراض التي من الممكن أن يتعرض لها نتيجة الإصابة وكبار السن و المرضي المصابين بضعف المناعة.



ويعد الأطباء من مختلف التخصصات الطبيه التي تواجدت بالمؤتمر، هم من يتوجهه لهم الأشخاص الاكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري ليتم التوعية حول المرض و التوجيه لطرق الوقايه و العلاج. و هذا ما يعكس العدد الكبير من الأشخاص الذين من الممكن أن يكونوا عرضه للاصابة بالحزام الناري والدور المهم للأطباء في مختلف التخصصات في رفع الوعي حول كيفية الوقاية من الاصابه بهذا المرض.

وأكدت الدراسات أن الإصابة بالحزام الناري تتسبب في أعراض مؤلمة و مضاعفات متعددة.



وأوضح الخبراء أن لقاح "شينجريكس" يوفر وقاية من الإصابة بالحزام الناري و تم ابتكار اللقاح بإستخدام احدث التقنيات العالميه للوقايه من خطر الإصابة بين البالغين.

ووافقت هيئة الدواء المصرية علي استخدام لقاح "شينجريكس" داخل مصر و أن يمكن أن تحصل الفئات التالية على اللقاح(بعد أستشاره الطبيب):

- كل من هم 50 عامًا فيما فوق.

- من تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق و يعانون من ضعف في جهاز المناعه بسبب الأمراض المزمنه أو العلاج بمثبطات المناعه.

حيث تعد هذه الفئات هم الأكثر عرضه لخطر الإصابه بالحزام الناري و مضاعفاته. و أضاف الخبراء أنه مع التقدم بالعمر يحدث انخفاض وظيفي للمناعه لدي جميع الأشخاص مما يزيد من خطر الإصابه ببعض الأمراض و منها مرض الحزام الناري.



وأوضح الدكتو محمد عوض تاج الدين أستاذ الأمراض الصدرية، أن الأبحاث العلمية و الإحصاءات الطبية أكدت أن الأشخاص كبار السن وخاصة من يعانون من بعض الأمراض المزمنه يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض و مضاعفاتها. من هذه الأمراض التي يكون كبار السن و الذين يعانون من ضعف المناعة عرضه لها مرض الحزام الناري. و هو نفس الفيروس الذي يسبب الجديري المائي و الذي يظل كامن وغير نشط في الخلايا العصبيه و قد ينشط في وقت لاحق مسبباً الإصابه بالحزام الناري الذي يسبب الآما حادا و شديدا و يصحبه طفح جلدي مؤلم.

و يمكن الوقاية من هذا المرض من خلال الحصول علي اللقاح.

وأشار إلي أن التحصين باللقاحات لكبار السن يعد أمر في غاية الأهميه حيث توفر اللقاحات طريقة فعاله لحماية الأشخاص من الأمراض قبل التعرض لها خاصاً مع التقدم بالعمر. حيث تستخدم التطعيمات وسائل الدفاع الطبيعيه لجسمك لبناء القدره على مقاومة الأمراض، و تقويةجهازك المناعي من خلال تدريبه علي تكوين أجسام مضادة تماماً كما يحدث عن الأصابه بالمرض نفسه و لكن بطريقه تجنبك المرض و أعراضه و مضاعفاته.



وأوضح الدكتور محمود عبدالله أستاذ الامراض الجلديه و التناسليه بكلية الطب جامعة عين شمس " أن من الأعراض التي يعاني منها المرضي المصابون بالحزام الناري الألم الشديد في المنطقه المصابه الناتج عن الطفح الجلدي و يصفوه بأنه موجع جداً أو يشبه ألم التعرض للحرق أو كوخز الدبابيس أو يشبه الصدمه الكهربائيه." و اشار الدكتور محمود عبدالله "ان الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض من الممكن أن يصابوا مره أخري و بمضاعفات مختلفه عن الإصابه السابقه و لذلك من المهم الحصول علي اللقاح لتجنب الإصابه و مضاعفتها المحتمله". كما اكمل "انه من الضروري التأكد من التعافي التام من جميع الأعراض في حاله الاصابه قبل ان يتم التطعيم بلقاح "شينجريكس"،و يجب استشاره الطبيب قبل الحصول علي اللقاح في جميع الاحوال".





وقال الدكتورحاتم سمير أستاذ أمراض المخ و الأعصاب بكليه طب القصرالعيني أن طرح لقاح "شينجريكس" في مصر يعد خطوه هامه جداً لحماية الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بالحزام الناري و مضاعفاته حيث أن الشخص الذي يصاب بالحزام الناري يسبب له أعراض مؤلمه متمثله في الطفح الجلدي لمدة تتراوح بين أسبوع إلي عده أسابيع. كما أوضح أن حوالي 20% بينالمصابين بالحزام الناري يعانون من آلام الأعصاب طويلة الأمد، و التي قد تستغرق أشهر للتعافي من آلام الأعصاب الحادة الناتجه عن الطفح الجلدي، و في حالات أخري قد تستمر الألام لتصبح مزمنه. كما أنه في بعض هذه الحالات يسبب مضاعفات أكثر خطوره مثل الالتهابات الجلديه البكتيريه، وفقدان البصر أو السمع أو التذوق، ونادراً ما قد تصل إلي التهاب بالمخ أو الأغشيه السحائيه، أو الفشل الوظيفي للأعضاء".