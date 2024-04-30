صدمة للأهلي.. الشناوي لم يستكمل المران بسبب إصابة جديدة| تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن صدمة لجمهور الأهلي بسبب حارس المرمى محمد الشناوي.

وقال عبر حسابه على أكس: “محمد الشناوي لم يستكمل مران الأهلي الإثنين بسبب إصابته بشد في عضلة السمانة”.

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دوري الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.