إمام عاشور يلفت الأنظار قبل نهائي أفريقيا| شاهد

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر عاشور داخل القلعة الحمراء بصورة مدون عليها النادي الأكثر تتويج بالبطولات في افريقيا.

وحقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.

مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 18 مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دوري الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.