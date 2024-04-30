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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزمالك: إنهاء العقود في الإدارات السابقة كان يتم بطريقة عشوائية

صدى البلد

علق أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، على أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك من جديد بسبب أزمة مستحقات خالد بو طيب.

 

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وقال أحمد سالم في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، ::" مجلس إدارة نادي الزمالك يعمل جاهدا على رفع إيقاف القيد ".

 

وأضاف أحمد سالم:"  جاري التفاوض مع محامي خالد بوطيب لجدولة المبلغ من أجل رفع إيقاف القيد مرة أخرى ".

 

وتابع أحمد سالم:" يجب أن يتواجد قانون يحاسب الإدارات السابقة على سوء التصرف في العديد من المواقف التي تواجه النادي ".

 

ولفت أحمد سالم:" كم الإهمال  والتقصير في سداد مستحقات اللاعبين الذين يتركون النادي كلفت النادي الكثير ، وإنهاء العقود في الإدارات السابقة كان يتم بطريقة عشوائية".

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