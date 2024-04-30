ابنة فادية عبدالغني: والدتي مبتفكرش في نفسها إطلاقا.. ومسلسل الوتد أكثر عمل أعشقه

أكدت سارة فريد، أبنة الفنانة فادية عبد الغني، أنه :واخدة من والدتي شخصيتها وروحها، أانا اتمنى أن أكون مثلها في كل شئ، خاصة أنه لم تفكر في نفسها إطلاقا، ودائما تفكر فينا أنا واخي، وتضعنا في المقام الأول من حياتها".

وقالت سارة فريد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري"”، عبر فضائية “المحور”، "أنه حتى أنه عرضت على والدتي أن تتزوج وأن تعيش حياتها رفضت بشكل قاطع وقالت مجبش راجل يبصلك بصة متعجبكيش"

وتابعت أبنة الفنانة فادية عبد الغني، أن والدتي عقلانية وتتخذ القرار بناء على تفكير طويل، مؤكدة أن والدتي قدمت الكثير من الأعمال الدرامية، ولكن اكثر عمل أعشقه له هو “مسلسل الوتد”.