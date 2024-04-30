رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد

مع حلول شهر مايو يستعد طلاب الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث يبحث الكثير من الطلاب في مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية عن الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني وخاصة موعد امتحانات نهاية العام الدراسي.

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024 ، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الثاني ومواعيد الإجازة بدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.تجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر مايو ويونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية وتبدء اجازة نهاية العامة علي حسب كل كلية في نهاية شهر يونيو.





وكان قد شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق البرنامج التدريبي للسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج، والذي يُعقد تحت شعار "سفراء التميز".

وتُقام فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وتحت إشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

ونقل الدكتور كريم همام تحيات الوزير، مثمناً الدور البارز لقطاع الشئون الثقافية والبعثات في الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المبعوثين للخارج. وأكد أن شباب أعضاء هيئة التدريس هم مستقبل الوطن البحثي وسفراء التميز وواجهة مصر بالخارج، داعياً إياهم للجد والاجتهاد نحو التفوق والتميز.

من جانبها، استعرضت نهى السيسي، المدير المالي للمبادرة المصرية اليابانية، الحقوق المالية للمبعوثين وفقاً لأنواع الإيفاد، والإجراءات اللازمة للحصول على تأكيد الحجز و التأشيرات وتذاكر السفر، إلى جانب أنواع المعاملات المالية بالخارج وإجراءات الحسابات والصرف والمد بعد انتهاء الإيفاد.

