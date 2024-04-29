علوم حلوان تستضيف علماء وأساتذة من الجامعات العالمية لتبادل الخبرات

استضافت الكلية عددًا من العلماء وأساتذة الجامعات من مختلف دول العالم لإلقاء المحاضرات وعقد الندوات في إطار تفعيل التعاون الدولي العلمي وتبادل الخبرات بين كلية العلوم بجامعة حلوان والمجتمع العلمي العالمي،.

وعُقدت ندوة تحليل بيانات شدة الشعاع لتحديد الجرعة الممتصة للمواد الصلبة للحزم الأيونية عالية الطاقة، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي الحجري القائم بعمل عميد كلية العلوم، وبإشراف الدكتور ياسر الجندي رئيس قسم الفيزياء.

حاضرت في الندوة الدكتورة Nelli Pukhaeva، الأستاذة بمختبر فيكسلروبالدين لفيزياء الطاقات العالية بالمعهد المشترك للأبحاث النووية في جمهورية روسيا الاتحادية، وتمثلت محاور الندوة فى عرض اهم استخدامات الطاقة النووية السلمية والغير سليمة وايضا مفهوم الطاقة العليا ودورها فى اكتشاف عمر الأرض، كما تم مناقشة شدة إشعاع الحزمة الايونية عالية الطاقة ومصادرها وأهميتها وايضا دراسة الجرعة الممتصة فى المواد الصلبة من الاشعاع وذلك لاستخدامها فى أقنعة الوقاية الإشعاعية.

من جانبه، أشاد الدكتور مجدي الحجري عميد الكلية بأهمية هذه الفاعلية، مؤكدًا أن فكرة تبادل الخبرات والتعاون الدولي تعود بالنفع على أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما أكد على استضافة عدد أكبر من العلماء في الفترة القادمة.

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