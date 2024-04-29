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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الحليم قنديل: تظاهرات الجامعات الأمريكية ستغير سياسة إدارة بايدن مع الكيان الصهيوني..فيديو

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل ، إن ثورة طلاب الجامعات الامريكية تحدث هزة هائلة في موقف امريكا مع الكيان الصيهوني .

وتابع قنديل ، خلال لقائه ببرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن العلاقة بين امريكا وإسرائيل علاقة اندماج، موضحا أن هذه التظاهرات ستغير من الاتجاه السياسي لتعامل الادارة الامريكية مع قضية الحرب في غزة .

وواصل :  اسرائيل عندما تتعرض لأي خطر تقف امريكا وبريطانيا وفرنسا معها في صد أي عدوان مثلما فعلت مع ايران.

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/VvyUgVRWNPDDRSTn/?mibextid=21zICX&startTimeMs=140000

الادارة الامريكية برنامج آخر النهار بريطانيا وفرنسا أمريكا وإسرائيل الجامعات الأمريكية

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