عبد الحليم قنديل: تظاهرات الجامعات الأمريكية ستغير سياسة إدارة بايدن مع الكيان الصهيوني..فيديو

قال الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل ، إن ثورة طلاب الجامعات الامريكية تحدث هزة هائلة في موقف امريكا مع الكيان الصيهوني .

وتابع قنديل ، خلال لقائه ببرنامج " آخر النهار " ، والمذاع على فضائية " النهار " ، أن العلاقة بين امريكا وإسرائيل علاقة اندماج، موضحا أن هذه التظاهرات ستغير من الاتجاه السياسي لتعامل الادارة الامريكية مع قضية الحرب في غزة .

وواصل : اسرائيل عندما تتعرض لأي خطر تقف امريكا وبريطانيا وفرنسا معها في صد أي عدوان مثلما فعلت مع ايران.

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