مجلس الأمن يدعو جميع الدول لتسوية خلافاتها بشأن الأمن البحري

انطلقت جلسة مجلس الأمن حول أمن الملاحة البحرية، اليوم الاثنين، بمشاركة السفيرة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وقالت مديرة مكتب الأمين العام للأمم المتحدة خلال الجلسة، إن الأمن البحري يشهد هجمات غير مسبوقة في أنحاء متفرقة من العالم، داعية “جميع الدول تسوية خلافاتها بشأن الأمن البحري”.

وأضافت أن الأمم المتحدة تدعم جميع المبادرات التي تهدف لتنظيم وضمان أمن الملاحة البحرية.

وتابعت: “تطوير الملاحة البحرية لن يمر دون ضمان أمنها”.

واعتبرت أن القرصنة الدولية تشكل تهديدا للأمن البحري.

وتأتي جلسة مجلس الأمن بعد تعرض ناقلتي نفط في خليج عُمان لهجومين خلال أسبوع.

ولقت الحادثتان تنديدا دوليا، وسط تحذيرات من تحول حرية الملاحة حول العالم إلى أداة لتصفية الحسابات بين الدول.