1351 طالبا وطالبة بشهادة التعليم الأساسي يؤدون امتحانات الدور الثاني بشمال سيناء

بدأت امتحانات الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/2020 م، بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، في مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

وتستمر الامتحانات حتي يوم الثلاثاء الموافق 2021/8/17 م، وقد أدي ( 1351 ) طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية، في زمن ساعتين ونصف.



الامتحانات في ٢٩ لجنة



وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن إجمالي عدد اللجان على مستوى المحافظة ( 29 )لجنة وهى كالآتي:-

بإدارة العريش التعليمية( 13 ) لجنة ، وبإدارة بئر العبد التعليمية( 5 ) لجنة ، وإدارة الحسنة التعليمية( 7 ) لجنة ، وإدارة نخل التعليمية( 2 )لجنة ، و إدارة الشيخ زويد التعليمية( 2 )لجنة ، وإدارة رفح التعليمية( 1) لجنة.

وقد أعطى تعليماته بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية وارتداء الكمامات الوقائية والتباعد اللازم بين الطلاب .

