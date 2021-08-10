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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

1351 طالبا وطالبة بشهادة التعليم الأساسي يؤدون امتحانات الدور الثاني بشمال سيناء

حمزة رضوان يتابع
حمزة رضوان يتابع امتحانات الدور الثاني بسيناء

بدأت امتحانات الدور الثاني لامتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي  2021/2020 م، بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، في مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

 وتستمر الامتحانات حتي يوم الثلاثاء الموافق  2021/8/17 م، وقد أدي ( 1351 ) طالبا وطالبة  امتحان اللغة العربية، في زمن ساعتين ونصف.
 

الامتحانات في ٢٩ لجنة


وقال  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن إجمالي عدد اللجان على مستوى المحافظة ( 29 )لجنة وهى كالآتي:-
بإدارة العريش التعليمية( 13 ) لجنة ، وبإدارة بئر العبد التعليمية( 5 ) لجنة ، وإدارة الحسنة التعليمية( 7 ) لجنة  ، وإدارة نخل التعليمية( 2 )لجنة ، و إدارة الشيخ زويد التعليمية( 2 )لجنة ، وإدارة رفح التعليمية( 1) لجنة. 
وقد أعطى تعليماته بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية وارتداء الكمامات الوقائية والتباعد اللازم بين الطلاب .
 

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شهادة التعليم الأساسي امتحانات سيناء

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