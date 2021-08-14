الطريق إلى الدرع.. جدول مباريات الزمالك القادمة في الدوري الممتاز

يحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، ويأتي الإسماعيلي في المركز التاسع بـ37 نقطة.

يذكر أن الزمالك كان قد انتظم في معسكر مغلق ظهر أمس الجمعة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

وفيما يلي نعرض جدول مباريات الزمالك القادمة في الدوري الممتاز

الزمالك يواجه الإسماعيلي السبت 14 اغسطس على ملعب ستاد الإسماعيلية الساعة 7 مساء

الزمالك يواجه وادي دجلة الثلاثاء 17 اغسطس على ملعب ستاد القاهرة الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا الجمعة 20 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه الانتاج الحربي الاثنين 23 اغسطس الساعة 9 مساء

الزمالك يواجه البنك الأهلي الخميس 26 اغسطس الساعة 9 مساء