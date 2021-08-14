حتى لا تضر صحتك .. انتظر نتيجة الثانوية العامة 2021 بهذه التعليمات

نتيجة الثانوية العامة 2021 ، ينتظر طلاب الثانوية العامة نتائج الامتحانات ، في جو من القلق والتوتر ، وتأتي نتائج بعض الطلاب على غير ما يتمنون ولا تحقق حلمهم في الوصول إلى الكلية التي كانوا يتمنوا دخولها .

أكد الدكتور تامر شوقي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن القلق والتوتر الذي يصاحب طلاب الثانوية العامة أثناء انتظار النتيجة، وذلك لن يفيد مطلقا في أي شيء، ولن يكون عاملا لحصول الطالب على درجات أعلى، ولذلك فهذا القلق سوف يضر بصحتك فقط، ولن تجني منه أي نتيجة أخرى غير ذلك .

وأشار الدكتور تامر شوقي، إلي توقف طلاب الثانوية العامة عن حساب الدرجات التي سوف تحصل عليها في أي مادة، فللمصحح اعتبارات أخرى تجهلها أنت، ولن تكون الدرجة التي ستعطيها لنفسك هي الدرجة التي ستحصل عليها.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ، أن النتيجة ليست كما يريد الطالب فإن هذا لن يكون نهاية المطاف، مؤكدا على ضرورة أن يكون للطالب بدائل وأفكار جديدة وينظم به حياته ومستقبله جيدا.

وأضاف شوقي، أن الامتحانات انتهت بشكل هادئ دون أي معوقات، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في تطوير منظومة التعليم من حيث دخول التكنولوجيا إلى الطلاب، لافتا إلى أن نتائج الطلاب لم تتساو بالعام الماضي.

وأشار الدكتور تامر شوقي، إلي أن الوزارة تخلصت من الحفظ والتلقين ولجأت إلى الفهم والإبداع ، من حيث تحويل الامتحانات إلي البابل شيت.

وتابع شوقي، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة تعمل على قياس قدرة الطالب على فهم المحتوى التعليمى وليس حفظه، حيث أنه على الطالب أن يتأكد أن فهم كل نواتج التعلم والأهداف الرئيسية من الدرس قبل دخول الامتحان.





وأشار إلى أن النظام الجديد أسهل ويضمن عدم وضع أى أسئلة تحمل أى لبس فى الإجابة عليها ، منوها أنه يجب علي طلاب الثانوية العامة عدم الالتفات إلى الماضي والتركيز في المستقبل القادم.





وأكد أستاذ علم النفس التربوي، أن خطوات حل الأسئلة الجديدة فى امتحانات المرحلة الثانوية، تعتمد على الفهم والتطبيق والتحليل والإبداع، وتحرير تفكير الطالب من حفظ المحتوى العلمى، حيث تعتمد الأسئلة فى الامتحانات الجديدة على تشجيع الطالب على التفكير النقدى والتعليم العميق وربط المعلومات.