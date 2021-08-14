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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. بدء فتح باب الالتحاق بالدراسات العليا تجارة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التجارة جامعة عين شمس، عن بدء فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية الدبلومات، الماجستير والدكتوراه للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢ اعتبارا من  غدا الأحد الموافق ١٥ اغسطس الجاري وحتي ١٥ سبتمبر المقبل .

 

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور .محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور خالد قدري عميد الكلية، و إشراف الدكتورة هيام وهبة ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ولذلك علي الراغبين في الالتحاق بالبرامج الحضور الي مكتب الدراسات العليا بالكلية - الدور الأرضي مبني (أ) لتسلم اصول أوراق التقديم وسداد الرسوم المقررة.


وذلك علي ان تنعقد اختبارات شفوية وتحريرية للطلاب المتقدمين بتمهيدي الماجستير والدكتوراه، خلال الأسبوع الأول من شهر اكتوبر القادم.

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الجدير بالذكر  نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس قافلة مجتمعية بحى العجوزة بمحافظة الجيزة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد قدرى عميد الكلية ، والدكتور عاشور أحمد عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، وبإشراف وحضور الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،  وبحضور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ، واللواء ياسر مدين رئيس حى العجوزة ،ودكتور اسلام محمد السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس،  والدكتورة حنان حسين ، والمعيد أحمد محمد نائب مدير وحدة دعم المشروع القومى لمحو الأمية بالكلية،  كما حضر العديد من طلاب الكلية والجهاز الادارى ،ودعم القافلة بنك الكساء المصرى ، وحى العجوزة ، ومركز شباب ميت عقبة.


وصرحت دكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلة جاءت فى اطار جهود الدولة والسعى نحو تحقيق هدف القضاء على الأمية والذى يعد أحد المحاور الهامة التى تقوم عليها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠ ، وان لم يعد وجود مصطلح الأمية أمرا محبذا الآن لأنه يشكل أحد المعوقات الرئيسية أمام عملية التنميةوخاصة مانعيشه الآن فى ظل التحول الرقمى وعصر التكنولوجيا الذى يتسم بتطوراته السريعة المتلاحقة ، وان الشباب هم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدول لما يمتلكونه من معرفة وعقول تشع بالأفكار والرؤى التي تسهم في تحقيق التنمية، وفي ضوء الخطوات الجادة والبناءة التي قامت بها جامعة عين شمس تفعيلا للمشروع القومي لمحو الأمية.

الدراسات العليا جامعة عين شمس فتح باب التقدم للالتحاق ببرامج الدراسات العليا الأكاديمية الدبلومات الماجستير والدكتوراه اخبار التعليم

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