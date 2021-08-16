ضبط مصانع غير مرخصة و١١ توك توك وتروسيكل لإعاقة الحركة في الجيزة

واصلت محافظة الجيزة حملاتها لرفع الإشغالات وعدم السماح بالتعدي علي الطريق العام.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز وفي ذلك الإطار تم شن حملة إشغالات بشارع ناهيا بحي بولاق الدكرور أسفرت عن ضبط مصنعين ملابس غير مرخصين اسفل العقارات بشارع احمد إبراهيم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار قرارات غلق حفاظا علي السلامة العامة ومصادرة ٥ ماكينه خياطه و ١ ماكينه قص وعدد من المستلزمات الأخرى.



كما شملت الحملات ضبط ومصادرة ١١ مركبة توك توك وتروسيكل و عربات ماكولات من شارع ناهيا لإعاقتهم حركة المارة وقبل القاء المخلفات بنهر الطريق وتعدي البعض منهم علي الطريق العام وذلك بمتابعه من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور .



كما قام حي شمال الجيزة بشن حملات اشغالات بشوارع قطاع المنيره الشرقيه بمنطقه عزبة الصعايدة وغيرها وتم خلال الحمله رفع عدد كبير من الاشغلات وضبط مقاهي تقدم الشيشة وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونية اللازمة بمتابعة اشرف بكر رئيس حي شمال .



كما قامت مدينة الحوامدية بفض فرح بشارع الجمهورية بناءا علي شكوي المواطنين وتم مصادرة معدات الفرح وايداع المضبوطات بمخازن المدينة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حياله كما تم تحرير عدد ( ٥ ) محاضر اشغال طريق وذلك بمتابعه من مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية .

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