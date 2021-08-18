يوم عاشوراء| هل تجب علينا عبادة معينة؟.. "الأزهر" يجيب

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية سؤالاً نصه: هل هناك عبادة معينة في يوم عاشوراء؟، ليشدد على أن هناك من العبادات والأعمال المستحبة في ذلك اليوم.

وقال الشيخ محمد العماوي عضو المركز، في إجابته على السؤال خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم، هل هناك عبادة معينة في يوم عاشوراء:" نعم.. يستحب في يوم عاشوراء أن نداوم على عبادة معينة منها صوم يوم عاشوراء حيث قال النبي –صلى الله عليه وسلم-، عن ذلك اليوم:" أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله"، مبيناً أنه يوم يستحب صيامه، وله قدر عظيم فقد نجى الله فيه نبيه موسى من فرعون، وحين قدم النبي إلى المدينة وجد قومها يصومون فسألهم ما هذا؟، فقالوا يوماً نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون فصامه شكراً، فقال: نحن أحق وأولى بموسى منكم".

عبادة يوم عاشوراء

وبين “العماوي” في إجابته عن عبادة معينة اختص بها يوم عاشوراء، أنه يستحب عند بعض العلماء صيام اليوم التاسع من محرم لما روي عن النبي أنه قدم المشيئة حين قال: "لئن عشتُ إلى قابل لأصومنَّ التاسعَ"، مؤكداً على أنه يجوز إفراد ذلك اليوم بالصيام كما ذكر ابن حجر الهيتمي، وغيره من الفقهاء، حيث لا يشترط أن يكون هناك يوم قبله أو بعده، وهو يوم من أيام الأشهر الحرم لقوله تعالى:" منها أربعة حرم"، والتي بينها النبي بأن شهر الله المحرم واحد من تلك الأشهر.

أدعية يوم عاشوراء

ورد في فضل صيام يوم عاشوراء أنه يكفر ذنوب السنة التي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل صيام يوم عاشوراء : " صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ".

هناك أدعية يفضل ترديدها في يوم عاشوراء وكذلك في جميع أيام العام دون تحديد.

ويستحب ترديد دعاء: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار".

ومن الأدعية أيضا: «اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت»، «اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد»، «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين»، "اللهم إني أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حي ياقيوم إني أسألك “الجنة وأعوذ بك من النار".

أدعية مستجابة في يوم عاشوراء

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلماته التامات كلها… أسألك السلامة كلها برحمتك يا ارحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله تعالى على نبينا خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين .

اللهم يا مفرج كل كرب و يا مخرج ذي النون يوم عاشوراء و يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى يوم عاشوراء ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء.