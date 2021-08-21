مصطفى الفقى يكشف مفاجأة: الغرب يرغب في السيطرة على مخدرات أفغانستان

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إنه من الواضح أن ما يحدث في أفغانستان رسالة للداخل الأمريكي بأن أمريكا تعود إلى فكرة العزلة والانكماش.



وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما يحدث في أفغانستان رسالة من أمريكا للروس والصينيين".

اقرأ ايضا

150 مخطوطا للعرض|جولة لـ أحمد موسى مع مصطفى الفقي بمتحف المخطوطات

وأكمل مصطفى الفقي: "العالم لم يكن ينقصه عودة طالبان إلى المشهد السياسي في أفغانستان مرة اخرى“، مضيفا: ”ما حدث في أفغانستان هو تسليم وتسلم للسلطة من أمريكا لطالبان".

ولفت مصطفى الفقي: "انتقلنا من نظام مدني عميل لأمريكا إلى نظام ديني عميل لأمريكا في أفغانستان".

وتابع مصطفى الفقي: "أفغانستان شهدت صراعات كثيرة، والغرب يرغب في السيطرة على مخدرات أفغانستان لإنه يستخدمها في صناعة الأدوية والعقاقير الدوائية".