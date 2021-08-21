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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى الفقى يكشف مفاجأة: الغرب يرغب في السيطرة على مخدرات أفغانستان

مصطفى الفقي
مصطفى الفقي

قال المفكر السياسي مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إنه من الواضح أن ما يحدث في أفغانستان رسالة للداخل الأمريكي بأن أمريكا تعود إلى فكرة العزلة والانكماش.


وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "ما يحدث في أفغانستان رسالة من أمريكا  للروس والصينيين".

 

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وأكمل مصطفى الفقي: "العالم لم يكن ينقصه عودة طالبان إلى المشهد السياسي في أفغانستان مرة اخرى“، مضيفا: ”ما حدث في أفغانستان هو تسليم وتسلم للسلطة من أمريكا لطالبان".

 

ولفت مصطفى الفقي: "انتقلنا من نظام مدني عميل لأمريكا إلى نظام ديني عميل لأمريكا في أفغانستان".

 

وتابع مصطفى الفقي: "أفغانستان شهدت صراعات كثيرة، والغرب يرغب في السيطرة على مخدرات أفغانستان لإنه يستخدمها في صناعة الأدوية والعقاقير الدوائية".

مصطفى الفقي أفغانستان أمريكا أحمد موسى اخبار التوك شو

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