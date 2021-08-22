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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدورى الإنجليزى.. توتنهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول

توتنهام
توتنهام

انتهى الشوط الأول من مواجهة وولفرهامبتون وتوتنهام هوتسبير بتقدم السبيرز بهدف دون رد، وذلك بالمباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وسجل ديلي آلي نجم توتنهام، هدف فريقه من ضربة جزاء، حصل عليها في الدقيقة العاشرة.

 

ورغم تقدم توتنهام إلا أنه فشل في الاستحواذ على مجريات الشوط الأول، حيث تفوق وولفرهامبتون بنسبة 56% مقابل 44% للسبيرز.

 

وجاء تشكيل توتنهام لمواجهة ولفرهامبتون كالتالي:

لوريس -  تانجانجا - داير- سانشيز - ريجيلون - هويبيرج - سكيب - لوكاس - ديلي آلي - بيرجوين - سون.

 

وشهدت دكة البدلاء، تواجد هاري كين والذي غاب عن أول مباراتين لتوتنهام هذا الموسم ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي وباكوس دي فيريرا بدوري المؤتمر الأوروبي.

 

وكان توتنهام هوتسبير فاز على ضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، بهدف دون رد، الأسبوع الماضي، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وجاء هدف توتنهام الوحيد عن طريق نجمه هيونج مين سون، في الدقيقة (55) من المباراة.

الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون الدوري الانجليزي الممتاز هاري كين توتنهام هوتسبير ديلي آلي

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