ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة عمود إنارة في قليوب

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة عمود إنارة في منطقة قليوب وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهم 2 أسطوانة اكسجين لزوم قطع الحديد وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .



تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث يفيد قيام قوة امنية تابعة لمركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية أثناء تفقد الحالة الأمنية ليلا من ضبط 3 اشخاص تبين ان اثنين منهم له معلومات جنائية أثناء قيامهم بقطع أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة قليوب وضبط بحوزتهم 2 إسطوانة غاز أوكسجين وتم التحفظ على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم .