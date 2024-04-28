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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة عمود إنارة في قليوب

ضبط متهمين
ضبط متهمين

ألقت مباحث القليوبية القبض على 3 أشخاص أثناء قيامهم بسرقة عمود إنارة في منطقة قليوب وتم التحفظ على المتهمين وبحوزتهم 2 أسطوانة اكسجين لزوم قطع الحديد وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة .


تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث  يفيد قيام قوة امنية تابعة لمركز شرطة قليوب في محافظة القليوبية أثناء تفقد الحالة الأمنية ليلا من ضبط 3 اشخاص تبين ان اثنين منهم له معلومات جنائية أثناء قيامهم بقطع أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة قليوب وضبط بحوزتهم 2 إسطوانة غاز أوكسجين وتم التحفظ على المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم .

قليوب القليوبية مباحث القليوبية منطقة قليوب محافظة القليوبية

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