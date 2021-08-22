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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في ثوانٍ.. أسرع حل للقضاء على تصبغات البشرة والهالات السوداء

بشرة
بشرة

قالت الدكتورة  دينا أبو السعود، خبيرة تجميل،  إن كريم “بينكي” نجح في حل مشاكل كثيرة فى البشرة، ومنها الجفاف الذى تعد أساس البقع، والتجاعيد، وتكسير الكولاجين. 


وأضافت "أبو السعود"، خلال استضافتها ببرنامج “سفرة وطبلية” عبر فضائية “صدى البلد”، أن أولى خطوات العناية بالبشرة هى ترطيبها عن طريق استخدام كريم “بينكي” الذى يعمل على علاج تصبغات البشرة التى يعانى منها معظم الفئات العمرية سواء الهالات السوداء، البقع.


وطالبت بعدم التسرع فى وضع كريمات للبشرة ومساحيق غير طبية وليست من أطباء مختصة والبعد عن محاولات التقليد التى يتبعها البعض لمحاولة الحصول على أسرع وصفة لتبييض ونضارة البشرة.

 

يذكر أن "أبو السعود" نصحت فى تصريحات سابقة، بوضع كريم بينكي كل ساعتين، موضحا أن الكريم بخلاصة الشاي الأخضر والتوت البري والساليسين، والصابون مزود بأنوع كثيرة منها العسل، والفحم، وفيتامين e،  والجوز الهند، والطمي المغربي.

 

وأوضحت دينا أبو السعود، إن مشكلة النمش تكمن في زيادة افراز صبغة الميلانين ، الناتج عن التعرض لفترة طويلة لـ أشعة الشمس ، بدون استخدام كريم "بينكي".

 

وأكدت  دينا أبو السعود، أن كريم " بينكي " من أفضل الكريمات التي تساعد على توحيد لون البشرة والوقاية من النمش .

الدكتورة دينا أبو السعود التوت الهالات السوداء فيتامين e خبيرة تجميل الشاى الأخضر

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