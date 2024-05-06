الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مجمع عسكري لحزب الله في العمق اللبناني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل له منذ قليل، أنه استهدف مجمعًا عسكريًا لحزب الله في منطقة السفري في عمق لبنان.

وقال متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له إن الجيش "أغار على مباني عسكرية لحزب الله في رامية وعيتا الشعب ومروحين إلى جانب بنية إرهابية لحزب الله في جبل بلاط جنوب لبنان".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "قصف بالمدفعية لإزالة تهديد محتمل في منطقة شبعا جنوب لبنان".

وأعلن أنه تم "رصد مساء أمس إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من الأراضي السورية نحو منطقة بلدة راموت مغشيميم (هضبة الجولان) سقطتا في مناطق مفتوحة دون وقوع إصابات حيث ردت قوات جيش الدفاع بمهاجمة مصادر النيران".