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أخبار البلد

بعد إجلاء البعثة المصرية من أفغانستان.. هاشتاج #تحيا_مصر_وعاش_السيسي يتصدر تويتر

صدى البلد

تصدر هاشتاج #تحيا_مصر_وعاش_السيسي قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عودة البعثة المصرية من أفغانستان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي 
 

وجاءت تعليقات رواد تويتر كالتالي "‏مصر تخلي جميع رعاياها من موظفي السفارة وبعثة الأزهر الشريف من ‎#أفغانستان على متن طائرة حربية#تحيا_مصر_وعاش_السيسي" و "‏مصر مسافة السكة في دول متقدرش تهوب ناحية مطار افغانستان  عظيمة يا مصر #تحيا_مصر_وعاش_السيسي".

 

وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية؛ من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان .

 

وقد وصلت منذ قليل طائرة نقل أفراد عسكرية إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية وسط استعدات طبية وإدارية من قبل القوات المسلحة للكشف عليهم وتذليل كافة العقبات أمامهم.

 

من جهتهم؛ قدم المصريون القادمون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة على إعادتهم لأرض الوطن.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة السفارة المصرية الازهر الشريف أفغانستان الأزهر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هاشتاج تحيا مصر وعاش السيسي

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